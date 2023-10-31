Büryan Kebabı Hangi Yöreye Aittir? Büryan Kebabı Nerenin Yemeği, Hangi Şehre Ait?

Büryan kebabı, özellikle Türkiye'de ve bazı Orta Doğu ülkelerinde popüler olan bir yemektir. Gün ağarmadan servis edilir bu yüzden halk arasında 'uykudan feragat ettiren lezzet' olarak bilinir. Özel pişme yöntemi ve eşsiz tadıyla bilinen bu lezzet şöleni, ülkemizde pekçok ilde farklı şekillerde servis edilir. Bundan dolayı 'Büryan kebabı hangi yöreye aittir, nerenin yemeği, hangi şehre ait?'' soruları sıkça sorulur.

Büryan Kebabı Hangi Yöreye Aittir?

Büryan kebabı, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait bir lezzettir. Kuyu kebabının bir türü olduğu için Karadeniz bölgesinin meşhur kuyu kebabıyla bir bağlantısı olduğu ve asıl çıktığı yerin Karadeniz Bölgesi düşünülebilir ancak büryan kebabı adı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çıkmıştır.

Büryan Kebabı Nerenin Yemeği, Hangi Şehre Ait?

Büryan kebabı, hem Bitlis hem de Siirt şehirlerine aittir. Ancak, Büryan kebabının hangi şehre ait olduğu bir tartışma konusudur. Büryan kebabı ilk olarak Bitlisli bir çobanın Padişah IV. Murat'a kuyuda pişirdiği eti sunmasıyla adını almıştır. Ancak 1923'e kadar Bitlis'in bir ilçesi olan Siirt 2003 yılında 'Siirt büryan kebabı' adıyla coğrafi işaretini almıştır. Bitlis ise 2021 yılında büryanını tescillemiştir. Çoban'ın zamanında ilçe olan Siirt'ten mi yoksa günümüz Bitlis'inden mi olduğu bilinmemektedir. Bu iki şehrin aldıkları coğrafi işaret ve tescil farklı et kullanımıyla olmuştur. Büryan kebabı yapımı sırasında Bitlis'te keçi eti, Siirt'te ise kuzu eti kullanılmaktadır.