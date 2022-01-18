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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Büşra’yı narkoz komaya soktu

İHA
Büşra’yı narkoz komaya soktu

Tatvan’da yaşayan Büşra Güntaş burun ameliyatı olmak için hastaneye yattı. Genç kızın kalbi verilen narkozdan sonra durdu. Bilinci kapanan Büşra 90 gündür komada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Büşra Güntaş, iddiaya göre 12 Ekim'de burun ameliyatı için ilçede bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından genç kız için operasyon planlandı. Ameliyata alınan genç kızın kalbi, narkoz nedeniyle durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Güntaş, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güntaş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. 3 aydır bilinci kapalı olan genç kız, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Yaşanan olayda hastanenin ihmali olduğunu öne süren aile, avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyusunda bulundu. Hastaneyi çelişkili bilgiler vermek ve bazı evrakları saklamakla suçlayan abi Ömer Güntaş, "Hastanenin sahipleri ve doktorları ikinci günde ziyaretimize geldiler. Hastamızın ilk önce 30 dakika boyunca kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini, 30 dakika sonrasında kalbinin çalıştığını söylediler. Verilen narkozdan sonra hastada alerjik reaksiyon oluştuğu ifade edildi. Ama sonra vücudunda herhangi bir alerjik reaksiyonun oluşmadığını öğrendik" dedi. Ailenin Avukatı Hüseyin Yıldırım ise "Büşra Güntaş'ın son örnek olmasını, başka insanların da bu şekilde mağdur edilmemesini istiyoruz. Varsa ihmallerin ortaya çıkması ve sorumluların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Özel hastaneden yapılan açıklamada ise "Büşra Güntaş'ta ameliyat başlamadan önce verilen anestezik maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişmiştir" denildi.

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Büşra’yı narkoz komaya soktu
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