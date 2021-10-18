Butik Otel ve Bungalov Evleri yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor

Bungalov Evler, ahşap yapısı, mimarisi ve eşsiz lezzet sunumuyla misafirlerini ağırlarken, yine geçtiğimiz hafta hizmete giren, doğanın içerisinde, çam ağaçlarının kokusuyla bezenmiş 13 odalı Butik Otel'e de rağbet oldukça fazla. Özellikle sonbaharın yaklaşması, Belemedik'teki sararan ağaçlarla bezenmiş eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirmeyi arzulayan vatandaşlar şimdiden aylar sonrasına rezervasyon yaptırıyorlar.

Sosyal medya hesabından hem butik otelin hem de bungalov evlerinin yüzde 100 dolduğunu ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Yoğun ilgiden dolayı Belemedik Bungalov Evlerimiz ve Belemedik Butik Otelimizin tüm odaları doldu. Güler yüzle hizmet vermeye, lezzet ve konforun keyfini sürmeyi sağlamaya, akşam da bağlama ve gitar eşliğinde harika türkü ve şarkılarla müşterilerimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.