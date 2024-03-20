ButterMilk Nedir? Butter Milk Nasıl Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Butter milk, hafif asidik bir tat ve kıvama sahiptir, yemek pişirmede ve tariflerde kullanımını popüler hale getirir. Özellikle hamur işlerinde ve keklerde kullanılan bir bileşen olarak bilinir. Buttermilk nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise sütün işlenmesi sırasında elde edilen bir sıvıdır ve geleneksel olarak, tereyağı üretimi sırasında sütten ayrılan yağın geri kalan kısmıdır. Ancak günümüzde, genellikle pastörize süt üzerine özel bakteri kültürleri eklenerek yapılır.

ButterMilk Nedir?

Butter Milk, Türkçe'de yayık altı suyu ya da yayık ayranı olarak da bilinen ekşi bir süt ürünüdür. Tereyağı yapımında sütün yağdan ayrılması sonucu elde edilen sıvı butter milki oluşturur. Butter milkin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

• Ekşi ve keskin bir tada sahiptir.

• Yoğurttan daha sıvı, ayrandan ise daha koyudur.

• Beyaz ya da krem rengi olabilir.

• Düşük yağ içeriğine sahiptir.

• Laktik asit bakımından zengindir.

Butter Milk Nasıl Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Evde butter milk yapmak oldukça kolaydır. Evde buttermilk yapmanın yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı limon suyu ya da beyaz sirke

Hazırlanışı:

Sütü bir bardağa ya da kavanoza koyun.

Limon suyu ya da sirkeyi ekleyin ve karıştırın.

Karışımı 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Süt koyulaşmaya ve ekşimeye başlayacaktır.

Bu kıvamı elde ettiğinizde buttermilk hazır demektir.

Daha yoğun bir ekşilik için bekleme süresini uzatabilirsiniz.

Butter milki buzdolabında 3-4 gün saklayabilirsiniz.

Marketlerde de hazır butter milk bulabilirsiniz.

Butter milkin birçok kullanım alanı vardır. Örnek verecek olursak, Butter milki birçok farklı tarifte kullanabilirsiniz. Butter milkin ne işe yaradığını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kek, muffin, pancake, krep gibi hamurlarda kabartma tozu ve karbonatla reaksiyona girerek hamurun kabarmasını sağlar.

Hamurlara yumuşaklık ve nem kazandırır.

Salatalarda, soslarda ve marine soslarda kullanılabilir.

Ekşi ve ferahlatıcı bir lezzet katmak için smoothie'lere eklenebilir.

Tavuk ve balık gibi etleri marine etmek için kullanılabilir.