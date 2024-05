Büyü vurgununda ‘Falcı Esma’ detayı... ‘Seni annem okusun’

Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtarak işkadını Nurcan B.'ye 6 yıl boyunca kâbusu yaşatan havuz temizlikçisi Serkan Ö.'nün büyü vurgununda yeni detaylara ulaşıldı.Ordulu olan Serkan Ö. (48) çocukluktan bu yana "Falcı Esma" olarak nam salan annesinden etkilenerek fal, rüya tabirleri ve astrolojiye ile yakından ilgileniyordu. 1997'de kendisini elektronik mühendisi olarak tanıtan Serkan Ö. sahte evraklarla Almanya'ya gitti. Bir bir süre kaçak yaşayan Serkan Ö. 1998 yılında Alman bir kadınla evlenip oturum izni aldı. 2 yıl sonra boşanan Serkan Ö., Süreyya Ö. ile evlendi. İşsizlik maaşı ile geçinen Serkan Ö. eşiyle birlikte kaçak olarak havuz temizliği işinde çalışıyordu. Serkan Ö. ortak bir arkadaşı vasıtasıyla 2018'de Almanya'da işkadını Nurcan B. ile tanıştı. Kendisini medyum olarak tanıtan Serkan Ö., Nurcan B.'nin kahve falına bakıp 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek işkadınını tuzağına çekmeyi başardı.Rüyaya yatacağını söyleyen Serkan Ö. eşi Süreyya Ö. ile birlikte ilerleyen günlerde Nurcan B.'ye sürekli ilaçlı su içirdi. İlacın etkisiyle kendinden geçen talihsiz kadın aile içi tüm mahrem bilgileri Serkan Ö. ile paylaştı. Seanslarda Nurcan B.'yi sürekli korkutan Serkan Ö. "Sana ciddi büyü yapmışlar. Mezarın için bir sabun atmışlar, o eridikçe sen de eriyeceksin, günden güne zayıflayıp öleceksin" dedi. Serkan Ö.'nin her dediğine inanan Nurcan B. evinde cin çıkarma seansları düzenletmeye başladı. Serkan Ö. bir gece ilacın etkisiyle kendinden geçen kadının evinde haince bir plan hazırladı. Eşinin ceketinin cebine prezervatif koyan Serkan Ö. bir sonraki seansta "Rüya gördüm eşin seni aldatıyor. Hem de bu evde. İstersen git mavi ceketinin cebine bak" dedi. Eşinin cebinde prezervatif bulan Nurcan B., Serkan Ö.'nün anlattığı her şeyden etkilenmeye başladı.Ölüm korkusuyla Serkan Ö.'nün dediği her şeyi yapan Nurcan B. "Eşinin o kadından kurtulması için seni bir de annem görsün" demesi üzerine Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek anne Esma Ö. ile tanıştı. Fal baktıran talihsiz kadın anlatılan her şeye inandı ve Falcı Esma olarak tanınan kadına 200 bin Euro (yaklaşık 7 milyon lira) ödedi.Serkan Ö.'nün verdiği ilaçlı suların etkisiyle dediği her şeyi yapmaya başlayan Nurcan B. iddiaya göre 2020'de Serkan Ö.'nün "O evde büyü var. Evi sat, Antalya'ya gel" demesi üzerine 400 bin euroya evini sattı. Yanına kızını ve torununu alan Nurcan B. Antalya'da parayı bankadan çekerek Serkan Ö.'ye elden teslim etti. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. her yerde aranıyor.