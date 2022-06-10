Büyük Beyaz film konusu ne, oyuncuları kimler? Büyük Beyaz nerede ve ne zaman çekildi?

Martin Wilson'un yönetmenliğini yaptığı, Michael Boughen'in senaristi olduğu Büyük Beyaz filmi bu akşam Show TV ekranlarında vizyona girecek. Köpek saldırısı sonucu hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubunun yaşadığı olayları anlatan film, geçtiğimiz yıl vizyona girdi. Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Büyük Beyaz flimi konusu ne, nerede çekildi? İşte detaylar...
Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.