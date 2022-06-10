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Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:43

Büyük Beyaz film konusu ne, oyuncuları kimler? Büyük Beyaz nerede ve ne zaman çekildi?

Büyük Beyaz film konusu ne, oyuncuları kimler? Büyük Beyaz nerede ve ne zaman çekildi?

Büyük Beyaz ya da orijinal adıyla Great White, 2021 yapımı ABD aksiyon ve korku filmidir. Yine bir köpek saldırısını konu alan film, bir grup gencin bu saldırıdan kaçmaya çalışmasını konu alıyor. Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Martin Wilson’un yönetmen koltuğunda oturduğu Michael Boughen tarafından senaryosu yazılan Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncular kimler? İşte detaylar…

Martin Wilson'un yönetmenliğini yaptığı, Michael Boughen'in senaristi olduğu Büyük Beyaz filmi bu akşam Show TV ekranlarında vizyona girecek. Köpek saldırısı sonucu hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubunun yaşadığı olayları anlatan film, geçtiğimiz yıl vizyona girdi. Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Büyük Beyaz flimi konusu ne, nerede çekildi? İşte detaylar...

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Te Kohe Tuhaka, Kimie Tsukakoshi, Tim Kano

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere stresli anlar yaşayan Büyük Beyaz, Avustralya'nın Queensland bölgesinde çekildi.

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Büyük Beyaz film konusu ne, oyuncuları kimler? Büyük Beyaz nerede ve ne zaman çekildi?
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