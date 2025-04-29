Uzun süreli yapılacak seyahatler yahut kalabalık aile tatilleri için en uygun valiz tipi büyük boy valizdir. Yolculuk öncesi hazırlıkların başında gelen valiz hazırlama işi hayli zaman aldığı için öncesinde bazı bilgiler edinmek hız kazandıracaktır. Özellikle büyük boy valiz kaç kilo kıyafet alır, büyük boy valize kaç parça kıyafet sığar soruları incelemek işleri kolaylaştıracaktır.

Büyük Boy Valiz Kaç Kilo Kıyafet Alır?

Büyük boy valizler ortalama 15-22 kilo kadar kıyafet alabilmektedir. Çok nüfuslu ailelerin yapacakları ya da uzun sürecek olan seyahatlerde büyük boy valiz tercih edilmelidir. Valiz hazırlama işini kolaylaştırma, neler götürüleceğine karar verme ve bagaj hakkı kapasitesinde sıkıntısı yaşamamak için büyük boy valize kaç kilo sığacağını bilmek gerekir. Piyasada bulunan büyük boy valizlerin 22 kilo kıyafete kadar alabilme kapasitesi vardır.

Büyük Boy Valize Kaç Parça Kıyafet Sığar?

Büyük boy valize standart ya da ortalama beden ölçülerine sahip bir kişinin yaklaşık 50-60 parça kıyafeti sığmaktadır. Örnek vermek gerekirse büyük boy valize 6 kot pantolon, 6 hırka, 2 takım pijama, 6 gömlek, 2 elbise, 12 iç çamaşırı, 12 çift çorap ve 1 çift ayakkabı sığmaktadır. Ancak bu sayılar beden ölçüsü büyüdükçe azalıp, küçüldükçe artabilir.