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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Büyük felaketin büyük kahramanı

200 kişilik çalışanıyla, 3 ay boyunca afet bölgesi için üretim yaptı. İşkadını Melike Bulu Cankurt, 500’ün üzerinde depremzedenin kendisine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirtti

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Büyük felaketin büyük kahramanı
Ankara OSTİM'de karavan, araç üstü çadır ve konteyner üretimi üzerine faaliyet yürüten kadın girişimci Melike Bulu Cankurt, 6 Şubat depreminin ilk anından itibaren müşteri kabulünü durdurarak tamamen afet bölgesi için üretim yapmaya başladı. Bünyesindeki 200 personeli ile birlikte 3 ay boyunca bölgeye milyonlarca liralık yardım gönderen Cankurt, bu süreçte hiçbir maddi destek de talep etmedi. Büyük felaket atlatıldıktan sonra, bugüne kadar 500'ün üzerinde depremzedenin kendisine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirten Cankurt, "Bizim için en büyük kazanç işte bu" dedi.

"YİNE YAPARIZ"
6 Şubat depreminin hemen ardından çadır üretimini artıran ve uyku tulumu üretimine de başlayan Cankurt, kısa sürede afet bölgesindeki on binlerce insanın acil ihtiyacına çözüm üretti. Tamamen işletmenin mali gücüyle bölgeye milyonlarca liralık yardım gönderen Cankurt, konteynerlerini, karavanlarını, seyyar banyo ve tuvaletlerini de afetzedeler için seferber etti. 3 ay boyunca hiçbir müşteriyi kabul etmeyerek sadece depremzedelerin ihtiyaçları için ücretsiz üretim yaptıklarını kaydeden Cankurt, "Çok şükür ki 3 ay boyunca insanlarımız için gece gündüz çalışacak gücü kendimizde bulduk. Allah korusun elbette ancak böyle acı bir olay bir daha başımıza gelse, yine aynı şeyi yaparız. İyi ki yaptık, yine yaparız" ifadelerini kullandı.

ONU UNUTMADILAR
3 aylık süreçte yardım elini uzattığı 500'ün üzerinde vatandaşın atölyelerine gelerek kendisini ziyaret ettiğini belirten başarılı iş insanı, "Elinde zeytinyağı ile gelenler de var, çiçeklerle gelenler de var. Bölgeden bizlere hediye gönderenler de var. Bizleri unutmadılar. Bizim için en büyük kazanç işte bu" şeklinde konuştu.

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Büyük felaketin büyük kahramanı
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