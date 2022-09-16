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Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:15

Büyük Göç filmi konusu ne? Büyük Göç filmi oyuncuları kim?

Büyük Göç filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley, John Turturro ve Sigourney Weaver'ın oynadığı "Büyük Göç" filmi TV ekranlarında bir kez daha seyirci ile buluşacak. İşte Büyük Göç filmi konusu ve oyuncuları

Büyük Göç filmi konusu ne? Büyük Göç filmi oyuncuları kim?

Orijinal adı Exodus Gods and Kings olan Büyük Göç filmi konusu, oyuncuları gibi detaylarla araştırılıyor. Başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton gibi ünlü aktörlerin yer aldığı film televizyon ekranlarına gelecek. Peki, Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU OYUNCULARI

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur.

Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı filmin başrollerini Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor. Christian Bale Hz. Musa rolünü üstlenirken, Ben Kingsley Firavun Ramses rolü ile izleyici karşısına çıkıyor

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Büyük Göç filmi konusu ne? Büyük Göç filmi oyuncuları kim?
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