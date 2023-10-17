Büyük Kanyon Nerede? Büyük Kanyon Hangi Ülkede ve Eyalette, Kaç Kilometre?

Kanyonlar, turistik cazibe merkezleri olarak sık sık ziyaret edilir ve açık hava etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve manzara izleme için popüler yerlerdir. Büyük Kanyon gibi bazı kanyonlar, dünyanın dört bir yanında doğal güzellikleri ve jeolojik ilginçlikleriyle ünlüdür. Uzunluğu yaklaşık olarak 446 kilometre (277 mil) kadar olan Büyük Kanyon nerede, hangi ülkede ve eyalette ya da kaç kilometre gibi konular turistik amaçla gezmek isteyenlerin ve doğa meraklılarının bilmesi gereken konulardandır.

Büyük Kanyon Nerede?

Büyük Kanyon, dünyanın en büyük ve en etkileyici kanyonlarından biridir. Kanyonun kenarları, Colorado Nehri'nin aşındırmasıyla oluşmuş dik kayalıklarla çevrilidir. Kanyonun içinde, farklı renklerde kaya katmanları ve bitki örtüsü bulunmaktadır. Büyük Kanyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan bir kanyondur. Kolorado Nehri'nin yatağını milyonlarca yıl boyunca yarmasıyla oluşmuştur. Ayrıca Büyük Kanyon, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Büyük Kanyon Hangi Ülkede ve Eyalette, Kaç Kilometre?

Büyük Kanyon, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kanyonu ziyaret etmek için en popüler yol, Güney Rim'den North Rim'e giden Skywalk'tur. Skywalk, 27 metre genişliğinde ve 21 metre uzunluğunda bir cam köprüdür. Köprünün üzerinden kanyonun eşsiz manzarasını seyretmek mümkündür. Büyük Kanyon'un özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: