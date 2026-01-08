Haberler Yaşam Haberleri BÜYÜK KARŞILAŞMA! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:16

BÜYÜK KARŞILAŞMA! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe için heyecan dolu bir akşam kapıda! Sarı-lacivertliler, gruptaki kritik mücadelede Aston Villa’yı konuk edecek. Avrupa arenasında prestij ve puan için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi taraftarlar, maç tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu hakkında bilgi arayışında. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri...

BÜYÜK KARŞILAŞMA! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul'da Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal hakkında detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair tüm bilgiler ve canlı yayın detayları…

FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 7. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE KALAN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, 6 maç sonunda topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İlk 8 hedefi için kalan 2 maç hayati önemde:

Hafta Rakip Tarih Saat Yer
7. Hafta Aston Villa 22 Ocak 2026 20:45 Kadıköy
8. Hafta FCSB 29 Ocak 2026 23:00 Deplasman
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
BÜYÜK KARŞILAŞMA! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz