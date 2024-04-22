Büyük Menderes sinyal veriyor

Afyon'a bağlı Dinar Suçıkan mevkiinden doğarak, 584 kilometre sonra Aydın sınırlarında yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı ikiye bölüp, Kafa Mevkiinden denize dökülen Büyük Menderes Nehri sinyal vermeye başladı. Söke'ye bağlı Sarıkemer'de yerleşimi ikiye bölen Menderes üzerinde yer alan Tarihi Taşköprü'de neredeyse su tamamen bitmiş durumda. Menderesten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçiler, Aydın ve Söke OSB'lerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İklim değişikliğinin etkilerini somut olarak yaşadığımız bugünlerde, yağışlardaki düşüşler, kuraklığın giderek artması önümüzdeki günlerde su kıtlığına yol açacağı Büyük Menderes'in şimdiki halinden bile anlaşılmaktadır. Uzun süre yağmayan yağmur dün bardaktan boşalırcasına yağsa da Menderes'te pek fazla bir şeyin değişmediği görülüyor. Yağmura ve suya hasret kalan çiftçiler baharın girmesiyle birlikte havza boyunca sıralanan tarlalarına menderesten tav suyu çektiler. Menderes yatağından çekilen tav suyuyla binlerce hektar araziye su basıldı.

Menderesin birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti. Menderesten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçiler, Aydın ve Söke OSB'lerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi, önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir. Sudaki sıkıntılar sadece tarımı değil nehir ekosistemini, ulusal ve uluslararası açıdan tehlike altında çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası'nın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkileyecektir.

Bu alanda sular kuruduğundan, Tarihi Taşköprü'nün arkasında biriken tonlarca çöp, katı atıklar, ağaç kütükleri, çalı çırpı köprünün kemerlerini tıkamış olduğu ve köprüye ne kadar zarar verdiği net bir şekilde görülmektedir.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden tarafımıza gönderilen yazı da "Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü'nün memba tarafında biriken malzemeler, makineli çalışma ile alınarak, suyun rahat bir şekilde akışı sağlanmıştır." denmektedir.

Şu anda Taşköprü'de sular kurudu. Çöpler ve atıklar açık bir şekilde görülmektedir. Belki sulu haliyken temizlemek zordu ama şimdi çok kolay ve temizlenecek yer net bir şekilde görülmektedir. Kemerlerin altında bulunan atıklar, kütükler tamamen temizlenerek tekrar sular geldiğinde rahat bir şekilde akışın sağlanması için bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca, çöpleri ve atıkları su yüzeyinde tutan yüzer bariyer sistemi yıllardır bir türlü tamiratı yapılamadığından, yukarı havzadan gelen atıklar Söke regülatörünün önünde birikmeye başlamıştır. Bir an önce kurumlar arası işbirliğiyle bu çalışmalar başlatılmalıdır"