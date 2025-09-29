Büyük mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Yazar, şair ve düşünce insanı Yavuz Bülent Bakiler (89), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İstanbul Valisi Davut Gül, "Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" paylaşımıyla duyurdu. Yavuz Bülent Bakiler'in naaşı, bugün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde ikindiye müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sivas'a götürülecek.Aslen Azerbaycan Türk'ü olan Yavuz Bülent Bakiler'in aile büyükleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Sivas'a göçmüştü. Yavuz Bülent Bakiler de 23 Nisan 1936'da Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlayan Bakiler, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu. Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. İsmi, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı.Çanakkale Zaferi konusunda oldukça hassas olan Yavuz Bülent Bakiler, zafer hakkında Yer Çanakkale, Son Destan Çanakkale, Şuheda Yurdu Çanakkale" şiirlerini yazmıştı. Bakiler, ayrıca Çanakkale Savaşı ve zaferiyle ilgili çok sayıda konferansa ve söyleşiye katılmıştı. Şair ve yazar olan Bakiler, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanmıştı. Bakiler ayrıca 2022 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülüne layık görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.