Haberler Yaşam Haberleri Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerede? Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 21.8.2023 14:57 Son Güncelleme: 21.8.2023 14:58

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerede? Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Türkiye'nin en turistik yerlerinden biri olan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi nerede diyen ziyaretçiler olabilir. Dini motiflere sahip tarihi mozaikleri yakından görmek isteyenler kesinlikle ziyaret etmelidir. Bu konuma varmak için ise toplu taşıma, taksi veya şahsi araç kullanılabilir. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müze Kart geçiyor mu araştırılmalıdır.

Tarihi eserlerin sergilendiği Büyük Saray Mozaikleri Müzesi nerede diyen turistlerin, bu lokasyonun Sultanahmet Meydanı'nda yer aldığından haberi olmayabilir. Merkezi bir konumda olmasından ve etrafında farklı tarihi yerlerin bulunmasından dolayı çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeker. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müze Kart geçiyor mu diyenler ise rahatlıkla bu kartı kullanabilir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerededir?

İstanbul'un en ünlü müzelerinden biri olan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, ilk olarak 1953 tarihinde açılmıştır. O dönemler İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlı olarak hizmet vermiş, ancak daha sonra 1979'da Ayasofya Müzesi'ne bağlanmıştır. Daha sonra birtakım restorasyon çalışmaları sayesinde yenilenmiş ve günümüzdeki haline gelmiştir. Genel olarak din teması üzerinde yoğunlaşan mozaiklerin sergilendiği müzede, M. S. 450 - 550 yıllarına ait birçok tarihi eser bulunur. Dönemin günlük yaşamını, doğasını ve kültürünü anlamayı sağlayan bu mozaikleri görmek isteyen hem yerli hem de yabancı çok sayıda turist vardır. Bundan dolayı en çok merak edilenlerden biri de müzenin konumudur. Bu müze, İstanbul'un Sultanahmet Mahallesi'ndedir. Sultanahmet Meydanı'ndaki müze, tarihi Arasta Çarşısı'nın bulunduğu sokaktadır. MüzeKart'ın kullanılabildiği Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne giriş ücreti ise kişi başına 120 TL'dir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Anadolu veya Avrupa Yakası'ndan bu konuma kendi aracıyla ulaşmayı planlayanların kullanması gereken yollar, D100, E80 ve Anadolu Otoyolu'dur. Toplu taşıma ile gidecek olanlar için çeşitli alternatifler bulunur. Marmaray (Ataköy-Pendik) ile Marmaray (Halkalı-Gebze) hatlarından birine binilmeli ve Sirkeci İstasyonu'nda inilmelidir. Metro ile gidecekler ise M2 hattını kullanmalıdır. Müzenin yakınından geçen otobüs hatları arasında ise 28, 77A, BN1 ve EM1 yer alır. Ek olarak, tramvay ile gitmek için T1 hattına binilmelidir. Son olarak, Anadolu Yakası'ndan yola çıkanlar, Kadıköy ve Üsküdar üzerinden vapur ile karşıya geçebilir ve diğer toplu taşıma araçlarına aktarma yapabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Erdoğan ile Orban’ın arasından su sızmıyor
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kıbrıs’ta hareketlilik
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
Son dakika: Olası İstanbul depremi! Başkan Erdoğan hazırlıkları duyurdu: Yeni telsiz sistemi kuruldu
Şehzadeler şehrinden siyaset manzaraları
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerede? Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA