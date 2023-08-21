Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerede? Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tarihi eserlerin sergilendiği Büyük Saray Mozaikleri Müzesi nerede diyen turistlerin, bu lokasyonun Sultanahmet Meydanı'nda yer aldığından haberi olmayabilir. Merkezi bir konumda olmasından ve etrafında farklı tarihi yerlerin bulunmasından dolayı çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeker. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müze Kart geçiyor mu diyenler ise rahatlıkla bu kartı kullanabilir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerededir?

İstanbul'un en ünlü müzelerinden biri olan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, ilk olarak 1953 tarihinde açılmıştır. O dönemler İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlı olarak hizmet vermiş, ancak daha sonra 1979'da Ayasofya Müzesi'ne bağlanmıştır. Daha sonra birtakım restorasyon çalışmaları sayesinde yenilenmiş ve günümüzdeki haline gelmiştir. Genel olarak din teması üzerinde yoğunlaşan mozaiklerin sergilendiği müzede, M. S. 450 - 550 yıllarına ait birçok tarihi eser bulunur. Dönemin günlük yaşamını, doğasını ve kültürünü anlamayı sağlayan bu mozaikleri görmek isteyen hem yerli hem de yabancı çok sayıda turist vardır. Bundan dolayı en çok merak edilenlerden biri de müzenin konumudur. Bu müze, İstanbul'un Sultanahmet Mahallesi'ndedir. Sultanahmet Meydanı'ndaki müze, tarihi Arasta Çarşısı'nın bulunduğu sokaktadır. MüzeKart'ın kullanılabildiği Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne giriş ücreti ise kişi başına 120 TL'dir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Anadolu veya Avrupa Yakası'ndan bu konuma kendi aracıyla ulaşmayı planlayanların kullanması gereken yollar, D100, E80 ve Anadolu Otoyolu'dur. Toplu taşıma ile gidecek olanlar için çeşitli alternatifler bulunur. Marmaray (Ataköy-Pendik) ile Marmaray (Halkalı-Gebze) hatlarından birine binilmeli ve Sirkeci İstasyonu'nda inilmelidir. Metro ile gidecekler ise M2 hattını kullanmalıdır. Müzenin yakınından geçen otobüs hatları arasında ise 28, 77A, BN1 ve EM1 yer alır. Ek olarak, tramvay ile gitmek için T1 hattına binilmelidir. Son olarak, Anadolu Yakası'ndan yola çıkanlar, Kadıköy ve Üsküdar üzerinden vapur ile karşıya geçebilir ve diğer toplu taşıma araçlarına aktarma yapabilir.