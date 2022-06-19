Haberler Yaşam Haberleri Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Tuzak filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:36

Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Tuzak filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Tuzak filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Büyük Tuzak filmi gerek konusu gerekse oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Yapımda Gérard Lanvin, JoeyStarr, Alice Taglioni gibi ünlü aktörler yer alırken gerilim ve aksiyon türündeki yapım izleyenleri ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Öte yandan filmin izleyenleri “Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Büyük Tuzak filmi konusu, oyuncuları ve yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

Büyük Tuzak filmi için nefesler tutuldu. Aksiyon ve Gerilim türündeki yapım bu akşam Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımda Henüz 22 yaşında olan genç nişancının, teşkilatın yozlaşmış üyelerinden biri olan Milo ile tanıştıktan sonra ise hayatının seyiri birdenbire değişmeye başlaması konu edinir. "Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusu yapımın izleyenleri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte Büyük Tuzak filmine dair detaylar...

BÜYÜK TUZAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vincent yeteneği ile nam salmış olan oldukça başarılı bir nişancıdır. Fakat kendisinden beklenenin aksine, polis teşkilatına katılmayı reddederek, siah eğitmeni olarak hayatını sürdürmeyi tercih etmiştir. Henüz 22 yaşında olan genç nişancı, teşkilatın yozlaşmış üyelerinden biri olan Milo ile tanıştıktan sonra ise hayatının seyiri birdenbire değişmeye başlar. Genç adam, vaftiz babası Chavez'in de içinde yer aldığı ve iki tarafın da polis olduğu bu büyük ve tehlikeli kavgada; uğruna savaştığı değerleri sorgulama fırsatı yakalar. Kendisini kapana kısılmış hisseden Vincent'ın içindeki acımasız taraf ise; kısa süre içerisinde açığa çıkmaya başlar.

OYUNCULARI KİMLER?

Fransız sinemasının son yıllarda izleyici beğenisine sunulan en yüksek tempoli aksiyon filmlerinden biri olarak değerşendirilen Büyük Tuzak'ta genç yıldız Ymanol Perset'e, Joey Starr ve Gérard Lanvin eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fabrize du Welz oturuyor.

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Büyük Tuzak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Tuzak filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
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