Büyük yangın geçiren Balıklı Rum Hastanesi yeniden hayat buldu

İstanbul Valiliği tarafından özenle takip edilenz Balıklı Rum Hastanesinin yenilenmiş hali kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Balıklı Rum Hastanesi'nin yangından sonra tamamen yenilendiği ve hayat bulduğu çalışmada hastane ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Balıklı Rum Hastanesi; İstanbul Valiliği, Ecdattan yadigar geleceğe emanet sloganı ile Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı'nın titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu. 1753 yılında bakkal esnafı loncası tarafından inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen bu yapı; ilk olarak küçük bir ahşap bina olarak, bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladı. O dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlarımıza şifa kapısı oldu. 4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, Valiliğimiz "Yadigâr" projesi kapsamında; İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı tarafından aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında; Tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu. İstanbul Valiliği olarak "Yadigâr" projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz" denildi.