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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Büyükada’da korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Büyükada’da korkutan yangın
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Büyükada Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, plajın hemen arkasında yer alan ormanlık alana sıçradı. Ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da içeride mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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Büyükada’da korkutan yangın
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