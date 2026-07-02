Büyükada’da korkutan yangın

Büyükada Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, plajın hemen arkasında yer alan ormanlık alana sıçradı. Ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü
ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da içeride mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.