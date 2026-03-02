Büyükada’daki evinden ayrılıp Ankara’ya gideceğini söylemişti: 11 gündür aranan mühendis hastanede ortaya çıktı

İstanbul Büyükada'da yaşayan 55 yaşındaki makine mühendisi İmran Akdemir'in eski eşi 23 Şubat günü Ankara'da polise gidip 20 Şubat Cuma gününden bu yana Akdemir'den haber alamadığını belirtti. 27 Şubat günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gelen talimat üzerine çalışmaya başladı. Akdemir'in en son yakınlarına Büyükada'daki evinden ayrılıp Ankara'ya gideceğini söylediği tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri hemen kamera çalışması yaptı. Şahsın 20 Şubat'ta en son Alibeyköy cep otogarında olduğunu belirledi.

KÖR NOKTADA DÜŞMÜŞ

21 Şubat günü ise valizlerini ve malzemelerini otogarda bırakıp ayrıldığı ve Eminönü tarafına gittiği görüldü. Ekipler orada yapılan çalışmada şahsın kamera açısında olmayan bir noktaya girdiğini ardından o noktaya 112 ekiplerinin girdiğini belirledi.

YERE YIĞILMIŞ

Durumdan şüphelenen deneyimli Kayıp Şahıslar Büro ekipleri hemen çevre hastaneleri araştırmaya başladı. 21 Şubat günü 112'ye gelen 'yerde hareketsiz yatan vatandaş' ihbarından yola çıkan ekipler Şahsın Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını tespit etti.

HASTENEDE YOĞUN BAKIMDA

Tansiyon hastası olan Akdemir'in yere yığıldığı sırada, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, 2 gün sonra da yoğun bakıma alındığı ve üzerinde kimlik çıkmadığı içinde kaydının oluşmadığı ortaya çıktı.