Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Kasası soyuldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından dün yapılan olağan denetimde adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal T.'nin uzun zamandır işe gelmediği sorumlu Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal D. isimli katipte bulunan kasaları açtırıldı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü. Öte yandan adli emanet büroda sorumlu savcının da Yenidoğan Çetesi soruşturma savcısı Yavuz Engin olduğu öğrenildi.

25 KG ALTIN 50 KG GÜMÜŞ

Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi. Tespit edilen tutarın toplamda 25 kg altın ve 50 kg gümüş olduğu saptandı.

KATİP İNGİLTEREYE KAÇTI



Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltına talimatı verildi. Yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocukları ile beraber 19 Kasım tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığının tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi olan Esma T. hakkında yakalama çıkarıldı. Diğer şüpheli olan Kemal D. ise gözaltına alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadeleri alındı. Öte yandan şahısların ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı alınarak arama yapıldı ve suç unsuruna rastlanılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında emanet büroda incelemeler devam ederken, şüpheli Kemal hakkında ek gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin kulllandığı telefonların HTS kaydının istendi ve kamera çalışmaları da sürüyor.