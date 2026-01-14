Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında yeni tutuklama
Giriş Tarihi: 14.01.2026 19:34 Son Güncelleme: 14.01.2026 19:48

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bazı belediye personellerinin villa karşılarında ruhsat verdiği tespit edildi. Söz konusu bu villaları üçüncü şahıslar üzerinde başkalarına sattığı belirlenen bir şüpheli soruşturma kapsamında irtikap suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve bazı kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

RUHSAT İÇİN VİLLA ZORUNLUĞU

Soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izin işlemleri karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz olarak villa vermeye zorladıkları, bu yolla üçüncü kişiler üzerinden devralınan taşınmazların daha sonra farklı kişilere satıldığı tespit edildi. Bu kapsamda belediye görevlileriyle birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin 'irtikap' suçundan tutuklama kararı verdi.

