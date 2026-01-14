Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve bazı kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

RUHSAT İÇİN VİLLA ZORUNLUĞU

Soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izin işlemleri karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz olarak villa vermeye zorladıkları, bu yolla üçüncü kişiler üzerinden devralınan taşınmazların daha sonra farklı kişilere satıldığı tespit edildi. Bu kapsamda belediye görevlileriyle birlikte hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin 'irtikap' suçundan tutuklama kararı verdi.