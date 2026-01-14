Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden cep telefonu çalan şüpheli kamerada
Büyükçekmece İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan bir personele ait cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan Rayana Shrikı'ye ait cep telefonunun çalınması üzerine Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı.

CEP TELEFONUNA ULAŞILAMADI

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Ahmet Kocaoğlu (34) olduğunu tespit etti. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Kocaoğlu, 9 Ocak'ta Dizdariye Mahallesi'nde yapılan saha çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuna ise ulaşılamadı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Kocaoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cep telefonunu alarak kurumdan çıktığı anlar yer aldı.

