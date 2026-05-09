Büyükçekmece Sahili’nde dron destekli uygulama

Giriş Tarihi: 9.05.2026 21:17

Havaların ısınması ile birlikte İstanbul Büyükçekmece Sahili’nde, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olası asayiş olaylarının önüne geçmek amaçlı dron destekli asayiş uygulamalarına başladı.

Mustafa KAYA
Kent genelinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar özellikle hafta sonlarında sahil ve park alanlarında vakit geçirmeye başladı. Büyükçekmece'de sahilde oluşabilecek asayiş olaylarına karşı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı asayiş uygulamasına başladı.

Gün içerisinde ekipler tarafından dron destekli sahil uygulamaları gerçekleştirilirken genel bilgi toplama (GBT) yapıldığı görüldü. Polis dronu ile sahilde sık sık vatandaşlara uyarı anonsları da yapıldı.

Uygulamaların sürekli olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.

