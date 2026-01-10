Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 araç takla attı! 5 yaralı

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden panelvan minibüs ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisi ile araçlar takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma gidip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan toplam 5 kişi gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.