Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:28

TEM Otoyolu İstanbul Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde sabah erken panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın takla attığı olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 araç takla attı! 5 yaralı
Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden panelvan minibüs ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile araçlar takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma gidip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan toplam 5 kişi gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

