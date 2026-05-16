Büyükçekmece’de bıçaklı kavgada ölen çocuğun ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı!



Abdülbaki Demirel

ŞÜPHELİ MALTEPE'DEKİ EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli, Maltepe'deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunun ön incelemesinde, suça konu çok sayıda delil niteliğinde kanıt bulunurken, yapılan tespitlerde "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarıyla bağlantısı olduğu değerlendirildi.

Söz konusu suçlar kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda ayrı bir soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklandı.