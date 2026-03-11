Büyükçekmece’de borç meselesi cinayetle bitti: Eski boksör tek yumrukla arkadaşına kıydı!

İstanbul Büyükçekmece'de borç anlaşmazlığı kanlı bitti. İddiaya göre eski boksör Gürsoy K., 2 yıl önce 400 bin lira borç verdiği arkadaşı Seyit Göçüm'den aradan geçen sürede faiziyle yaklaşık 4 milyon lira aldı. Ancak para istemeye devam eden Gürsoy K. ile Göçüm arasında bir süre devam eden tartışma çıktı.

TEK YUMRUKLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

14 Ocak'ta Pınartepe Mahallesi'nde bir kafede buluşan ikili, kısa süre sonra dışarı çıktı. Caddede yürürken çıkan tartışma sırasında Gürsoy K., Göçüm'e yumruk attı. Fenalaşan Göçüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTALIK NEDENİYLE STRESTEN UZAK DURMASI GEREKİYORDU

Göçüm'ün eşi Mona Behmeni, eşinin daha önce hastalık geçirdiğini ve stresten uzak durması gerektiğini söyledi. Behmeni, borcun defalarca ödendiğini belirterek "2 lüks araç ve defalarca ödeme yaptık. Buna rağmen para istemeye devam etti" dedi.

"DEPORT ETTİRİRİZ DİYE TEHDİT EDİYORLAR"

Olayın ardından gözaltına alınan Gürsoy K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Behmeni ise şüphelinin ailesi tarafından "şikâyetinden vazgeçmezse deport edileceği" yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.