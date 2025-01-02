Büyükçekmece’de buzlanma kazası: 1 kişi yaralandı!

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FIM 703 plakalı araba yoldaki buzlanma ve ıslaklık yüzünden sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Araba bariyerlere saplanarak ağır hasar aldı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ekiplere haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken ekipler kaza yapan aracı kaldırdı.