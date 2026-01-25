Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın! Çok sayıda ekip seferber edildi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 18:08 Son Güncelleme: 25.01.2026 19:43

Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın! Çok sayıda ekip seferber edildi

Büyükçekmece'de bulunan meyve deposunun bahçesindeki plastik paletler yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyon ve 1 TIR'a sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AA
Büyükçekmece’de fabrika deposunda yangın! Çok sayıda ekip seferber edildi
  • ABONE OL

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Bağlantı Yolu'ndaki meyve deposunda çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle deponun bahçesinde bulunan plastik paletler yanmaya başladı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyon ve 1 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

YANGINDA YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Öte yandan alevlerin sıçradığı 2 kamyon ve 1 TIR kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın! Çok sayıda ekip seferber edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz