Büyükçekmece’de fabrika deposunda yangın! Çok sayıda ekip seferber edildi

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Bağlantı Yolu'ndaki meyve deposunda çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle deponun bahçesinde bulunan plastik paletler yanmaya başladı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyon ve 1 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

YANGINDA YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Öte yandan alevlerin sıçradığı 2 kamyon ve 1 TIR kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.