Büyükçekmece’de 'huzurevi' dehşeti kamerada: Yaşlı adama böyle eziyet etmişler! Bakanlık harekete geçti...

İDDİALAR KAN DONDURDU

Yapılan farklı bir yorumda, "Ananem bu bakımevine bastonu ile yürüyerek girdi, ama 10 gün sonra kolundan ve kalçasından yaralanarak ve yatalak bir sekilde hastaneye kaldırıldı. Mahrem yerleri kapatılmadan çıplak fotoğrafları çekildi, insanlık dışı bir muameleye maruz kaldi. Yataktan düşerek öldüğü söylendi ve yerlerde yattı. Bunun bize normal bir prosedür olduğu söylendi. Şuan hala hastanede hayati tehlikesi var. Hastane polisi de ananemin durmunu gördükten sonra bu bakımevini arayarak olaya dahil oldu. 5.0 yorumlar görünce güvenip teslim ettik fakat şuan hayati tehlikede." iddiaları dikkat çekti.

Bakanlıktan açıklama:



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."