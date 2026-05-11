Büyükçekmece’de iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Baki D. ve Savaş I. bıçakla yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

