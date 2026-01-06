İstanbul Büyükçekmece’de kaçak alkol bulunan adrese baskın! İmal edemeden yakalandılar

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri; Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak alkol olduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalafet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 540 adet 5'er litrelik plastik şişe içerisinde toplamda 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonla birlikte sahte içkilerin etil alkol ile imal edilerek satılmasının önüne geçilmiş oldu.