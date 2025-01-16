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Giriş Tarihi: 16.1.2025 18:13

Büyükçekmece’de kaza: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak park halindeki bir araca, daha sonra bir panelvana çarptı. Kaymaya devam eden kamyon, bir sitenin girişindeki hafif ticari araca ve o sırada malzeme indiren iki kişiye çarptı. Bir kişi kamyonun altında metrelerce sürüklenirken o anlar kameraya yansıdı.

DHA
Büyükçekmece’de kaza: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Kaza, İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin Ş.'nin kontrolündeki kamyon, yokuş aşağı gittiği sırada freni boşalarak kontrolden çıktı.

Önce park halindeki panelvana çarpan kamyon ardından bir sitenin girişindeki hafif ticari araca ve malzeme indiren Berhan Ç. ile Yiğitcan B.'ye çarptı. Hafif ticari aracın şoförü Berhan Ç. yolun sağına savrularak hafif yaralanırken Yiğitcan Ç. kamyonun altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif yaralı Berhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kamyonun altında kalan Yiğitcan Ç'yi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu vincin kaldırdığı kamyonun altından çıkartılan Yiğitcan B., ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun şoförü Ergin Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Büyükçekmece’de kaza: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!
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