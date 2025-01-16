Büyükçekmece’de kaza: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Önce park halindeki panelvana çarpan kamyon ardından bir sitenin girişindeki hafif ticari araca ve malzeme indiren Berhan Ç. ile Yiğitcan B.'ye çarptı. Hafif ticari aracın şoförü Berhan Ç. yolun sağına savrularak hafif yaralanırken Yiğitcan Ç. kamyonun altında kalarak metrelerce sürüklendi.