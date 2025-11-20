Büyükçekmece’de makas atan sürücü kaza yaptı! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaza, 18 Kasım saat 23.50 sıralarında Mimarsinan Mahallesi E-5 Kuzey yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Talha S. (24) yönetimindeki araç, makas atarak ilerlerken Yasin Gökhan Erik'in (40) kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralandı. Ağır yaralanan 6 aylık bebekleri Kaan Erik ise Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan anne, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Kaan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından sürücü Emre Talha S.'yi gözaltına aldı. Y apılan alkol testinde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.