Büyükçekmece’de sır cinayet! Dakikalarca yürüdü, hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Yıldıray Koç'un yerde yattığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yerde hareketsiz yatan Yıldıray Koç'a ilk yardım yapmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Saldırganın kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.