Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 28.02.2026 04:54

Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli gözaltında

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
Büyükçekmece’de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli gözaltında
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir adres takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 225 kilo 650 gram sıvı, 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz