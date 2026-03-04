Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
Büyükçekmece'de belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken 113 bin TL para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kamiloba Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere ve şüphelilere yönelik 3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda S.P, M.M, B.A, M.A. ve A.Ç. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 310 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid, 83 gram sıvı uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 525 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, A.Ç. ve M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

