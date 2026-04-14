Büyükçekmece’deki çifte cinayette flaş: Verilen cezalar belli oldu!

50 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada sanıkların savunmalarının ardından yaklaşık 2 saat ara verildi. Ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, sanıklar için 'Töre Saiki ile kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanmış olsa da durumun 'Kasten öldürme' suçunu oluşturduğunu söyleyerek cezaları bu hükümde verdi. Sanık Mahmut Bike hakkında, Gökhan Denli'yi haksız tahrik ile 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Adalet Bike'nin ölümüyle ilgisi ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimine giderek 22 yıl 6 ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl, 'Ruhsatsız silah kullanımından' ise 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahmut Bike, 4 suçtan toplam 50 yıl hapis cezası aldı.

2 SANIĞA AYRI AYRI TOPLAM 39 YIL YIL HAPİS CEZASI

Sanık Fırat Bike ve Öznur Bike hakkında, maktul Gökhan Denli'ye yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl, Adalet Bike'ye yönelik 'Üst ve alt soydan birine karşı kasten öldürme' suçundan indirime giderek 18 yıl, 'Birden fazla kişi ile silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan artırıma giderek 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanıklar 3 suçtan toplam 39 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan firari sanıklar Furkan Özcan ve Selahattin Erbek'in dosyaları ayrıldı.