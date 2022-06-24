Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:00Son Güncelleme: 24.6.2022 15:00
Büyükelçi Nasıl Olunur? Büyükelçi Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
ABONE OL
Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak kendi ülkesini temsil eden kişilere büyükelçi denir. Görev yaptığı ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil ederler. Büyükelçi olmak isteyenlerde hem başka ülkeyi görmek hem de dolgun maaş almak için bu mesleğe başvurmaktadırlar. Fakat büyükelçi olmak, iç ve dış politikaların yanı sıra güncel olaylardan haberdar olmayı gerektiren bir meslektir. Büyükelçi nasıl olunur? Merak edenler için gerekli bilgileri hazırladık. Büyükelçi olma şartları nelerdir, kimler olabilir? İşte detaylar…
Devletler Genel Hukukunun bir sonucu olarak kurulan büyükelçilikler, diplomatik olarak diğer ülkelerle iletişim kurarlar. Ülkesi adına, başka bir ülkede üst düzey faaliyette bulunarak ülkesini temsil ederler. Büyükelçilik binası ve arazisi görev yapılan ülkenin başkentinde bulunmaktadır. Büyükelçi olmak isteyenler bu ve daha fazla bilgiyi bilmek zorundadırlar. Ayrıca gideceği ülkenin diline çok iyi hakim olmalıdırlar. Büyükelçi olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Detaylı bilgiler hazırladık. Nasıl büyükelçi olunur? Diyorsanız işte yanıtı.
Büyükelçi Nasıl Olunur?
Öncelikle büyükelçi olmak için genel bir şart yoktur. Fakat bazı bilinmesi gereken özellikler, vasıflar kişide olması gereklidir. Bu da kişinin bu konularda kendini geliştirmesine bağlıdır. Kişi üniversite eğitiminde ve ondan sonraki süreçte bu vasıfları etkin bir şekilde kullanırsa büyükelçi olma yolunda ilerleyebilir. Büyükelçi olabilmek için öncelikle bazı temel şartları ele aldık. Bu şartlara değinecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz:
Çok iyi ve üst düzeyde bir eğitim almış olmak,
İyi iletişim kurma yeteneğine sahip olmak,
Çok iyi derecede yabancı dil bilmek,
Bedensel bir özrü olmamak,
Başkalarına düşüncelerini etkileyici bir şekilde söz ve yazı ile iyi aktarabilmek,
Bulundukları konumdaki kültüre ve yaşantıya ayak uydurabilmek.
Kimler Büyükelçi Olabilir?
Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Halkla İlişkiler, Tarih ya da Uluslararası İlişkiler gibi bir bölümden lisans eğitimi almış olmak başvurularda tercih sebebi olabilmektedir.
Yüksek lisans derecesine sahip adaylar daha ön planda olabilir. Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı gibi.
Kampüs içinde veya dışında bir kulüp, grup veya girişimde liderlik rolü üstlenmek etkili olabilir.
Çevirmen olarak çalışmak veya bir devlet dairesinde staj yapmak ek deneyim katacaktır.
İngilizce, Arapça, Farsça gibi önemli dilleri iyi kavramış olmanız gerekir.