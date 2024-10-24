Büyükkarıştıran’da işler karıştı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi 6 işçiyi işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Temsilcisi Caner Makasçı, kazanana kadar direnmeye devam edeceklerini belirterek, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçimler sonucunda CHP adayı Ertuğrul Çamlıca yeniden Belediye Başkanı seçilmiştir. Çamlıca, seçim sürecinde beldede yaşanan siyasi çekişmelerden kaynaklı olarak sendikamız üyeleri üzerinde baskı, tehdit, yıldırma ve sürgün politikaları uygulamaya başlamıştır. 6 emekçi arkadaşımızı işsiz, aşsız bırakmak suretiyle hukuksuzlukta tavan yapmıştır" dedi. İHA