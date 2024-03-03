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Giriş Tarihi: 3.3.2024 16:23 Son Güncelleme: 3.3.2024 16:24

Büyüklerimiz bize yol gösterecek

Cumhur İttifakı’nın  Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, 31 Mart’ta seçimi kazanmaları halinde Yüreğirlileri dinleyip, istişare edip onların istediği şekilde hizmet edeceklerini ifade ederek “Patronumuz halk olacak” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Büyüklerimiz bize yol gösterecek

Yüreğir'in her mahallesini gezmek için sabahın erken saatlerinden geceye kadar mesai yapan ve vatandaşlarla buluşan Dr. Halil Nacar, öncelikli hizmetler planlaması yapılıp onlarla işe başlayacaklarını vurguladı.

Başkan adayı Dr. Halil Nacar, "Her işyerinin bir patronu vardır. Yüreğir'de de bizim patronumuz halk olacak. Belki hata yapacağız büyüklerimiz bize yol gösterecek ve bundan da gocunmayız. Daha önce de söylemiştim parklar ve spor alanlarının sayısını arttıracağız. Yüreğir hizmetlerle anılmaya devam edecek. İşimiz, gücümüz Yüreğir olacak, ben makamda oturmayı sevmem yine gezeceğim, hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğim. Dur durak bilmeden birlikte yöneteceğimiz Yüreğir'de tek amaç sosyal donatılı, güvenli yaşam ortamları oluşturmak. Herkesi önemsiyoruz, insan odaklı olacağız ve herkese dokunmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Büyüklerimiz bize yol gösterecek
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