Yüreğir'in her mahallesini gezmek için sabahın erken saatlerinden geceye kadar mesai yapan ve vatandaşlarla buluşan Dr. Halil Nacar, öncelikli hizmetler planlaması yapılıp onlarla işe başlayacaklarını vurguladı.

Başkan adayı Dr. Halil Nacar, "Her işyerinin bir patronu vardır. Yüreğir'de de bizim patronumuz halk olacak. Belki hata yapacağız büyüklerimiz bize yol gösterecek ve bundan da gocunmayız. Daha önce de söylemiştim parklar ve spor alanlarının sayısını arttıracağız. Yüreğir hizmetlerle anılmaya devam edecek. İşimiz, gücümüz Yüreğir olacak, ben makamda oturmayı sevmem yine gezeceğim, hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğim. Dur durak bilmeden birlikte yöneteceğimiz Yüreğir'de tek amaç sosyal donatılı, güvenli yaşam ortamları oluşturmak. Herkesi önemsiyoruz, insan odaklı olacağız ve herkese dokunmaya çalışacağız" diye konuştu.