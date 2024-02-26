Haberler Yaşam Haberleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, “Sadık Tunç’un Karabağlar’da izi var”
Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:21 Son Güncelleme: 26.2.2024 16:37

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, “Sadık Tunç’un Karabağlar’da izi var”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Üçyol’da Karabağlar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Partililerin ve bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, Karabağlar’da 6 yıl kaymakamlık yapan Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç’un her haneye girdiğine ve ilçenin her yerinde izi olduğuna dikkat çekerek, “Sadık Tunç Başkanın geçmişinde bir hikâye var, Karabağlar sevdası var. Karabağlar muhabbeti var. Eğer geçmişinizde bir hikâye yoksa destan yazamazsınız” dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, “Sadık Tunç’un Karabağlar’da izi var”

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç ise yapmış olduğu konuşmada, "Karabağlar bizi tanıyor. Biz Karabağlar'ın her sorununu, her derdini mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz. Bu yola çıkmamızdaki amacımız ilçemize daha fazla hizmet etmek. Karabağlar'ın ihmal edilmişliğine, görmezden gelinmesine karşı durmak, vatandaşlarımızı projelerle tanıştırıp ilçemizi geliştirmek, güzelleştirmek.

Bu amaçla yola çıktık. Hep birlikte 31 Mart akşamı bu işi başaracağız. Karabağlar'ımızı birlik ve beraberlik içerisinde ortak akıl ile yöneteceğiz. Sen, ben değil biz diyeceğiz. 31 Mart'ta Karabağlar'da herkes kendisine bir şans vermiş olacak. İzmir'e bir şans vermiş olacak. Bunun yolu da büyükşehir belediyesinde Hamza Dağ, Karabağlar'da Mehmet Sadık Tunç ile olacak" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, “Sadık Tunç’un Karabağlar’da izi var”
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