Büyükşehir’de ‘İZBETON’ tartışması: Ortada bir cenaze ve cinayet var!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer döneminde İZBETON'a devredilen kentsel dönüşüm yetkisinin belediye iştiraki Ege Şehir Planlama Şirketine devrine ilişkin önerge büyükşehir beledtiye meclisinde tartışma konusu oldu. AK Partili meclis üyesi Dilaver Kişili, "Maalesef İZBETON ve İzBB'nin içinde bulunduğu bir cenaze oluşmuştur. Bu yük başta Cemil Başkana ve tüm meclis üyelerin sırtında kalmıştır. Binlerce mağdur vatandaş var ve bunların sorunlarını çözmek için cenazeyi el birliği ile kaldıracağız. Cenazeyi kaldıralım evet ancak ortada bir cinayet var. Bunun sorumlularını da unutmayalım. Katil zanlıları, azmettiricileri var. Bunların ortaya çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

KOCABAŞ: KÖTÜ ÖRNEKLER ORTAYA KOYMUŞTUR

Önerge görüşülürken söz lan AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş şantiyelerin durumu hakkında bilgiler verdi. Ardından da "Deprem bizim ülkemizin önemli bir gerçeği. Biz bu gerçekle yaşamak zorundayız. Maalesef ki 25 yıldır bu şehri yöneten zihniyetin dönüşüm konusunda ne kadar geri kaldığını burada görüyoruz. Hükümetimizin çıkardığı maddeler ile şehrin yerel yönetimlerine önemli görevler verilmiştir. Ancak bu yetkiler doğru kullanılmayarak adımlar atılmadığını gördük. Kentsel dönüşüm ile ilgili yetkinin İZBETON'a verildiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsallığının kullanıldığı 4 etapta inşaatlara şahit olduk. Ben 4 şantiyeye bizzat gittim. Buralarda ne olup ne bitiyor tüm meclisin bilmesi gerekiyor. Uzundere'deki şantiye yüzde 46 seviyesinde olması gerekirken yüzde 4'lerde, Gaziemir yüzde 80 olması gerekirken yüzde 9 seviyesinde. 4'üncü etap yüzde 99 olması gerekirken yüzde 32 seviyesinde. Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun kullanıldığı, isminin geçtiği tabeladan bahsetmek istiyorum. Bu binaların çalışan işçi sayısı ile bitme şansı 3-5 yıl. Buradan konut sahibi olmaya niyetlenen kentli vatandaşların umutlarının bu şekilde gitmesi kimsenin vicdanına sığmaz." dedi.

BOZTEPE: GELİN ORTAK AKILLA BU SORUNU ÇÖZELİM

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Geçmiş dönemde dönüşüme İZBETON ele alacak dendi. Biz de inşallah yaparsınız dedik. Ancak İZBETON'un konut yapımında bir bilgisi yok. O dönemde Ege Şehir Planlama'yı önermiştik. Ancak onlar da uzun dönemlerdir konut yapmıyordu. Ege Şehir Planlama'nın şu an yaptığı Çiğli'deki kooperatiflerin birinde ruhsat alındı, diğerinde henüz ruhsat alınmadı. Temenni ediyorum ki ortak akılla bu iş çözünebilir ki çözülmelidir de. İnsanlar 3 yıla yakındır para ödüyor ve ara ödemeler yapıyorlar. Karşıyaka'daki ve Çiğli'deki şirketlere baktım. Sitelerine girdiğimde hata veriyor. İzmir CHP İl Başkanına ait bir şirket bahsettiğim şirket. Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkan Vekili Ümit Erkol kim? CHP Ankara İl Başkanı. Burada yapılan genel kurulda yönetimi düşürmüşler. Genel kurulu da yapamıyorlar. İzmir'de yüzlerce kooperatif var. Bunların işleyişleri ayrıdır. Ancak kooperatiflerin hepsinde İzBB'nin İZBETON'un logosu var. Bu insanlar mağdur." diye konuştu.

SEVİL: SÜRECİ YANLIŞ YÖNETTİĞİNİZ İÇİN…

Sürecin yanlış yönetildiğini belirten AK Partili Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil de, "Dışarıda birçok mağdur var ve bunların çoğu arsa payını İzBB'ye devredenler. Geldiğimiz süreçte ne var? Ciddi bir mali yük var. Biz her defasında bu konuyu önemsediğimizi söyledik. İZBETON ile yola çıkarken oy birliği verdik. Ne zaman kooperatifler işin içine girdi bizim şerhlerimiz ortaya çıktı. Sürecin tekelleşmeye yol açtığını söyledik. Bizler devir politikası işletirsek İZBETON'a ihale yasaklı hale gelecek. Biz bunu aylar öncesinde söyledik. İkinci toplantıda Ege Şehir ile sürecin nasıl olacağı konusunda avukat katıldı. Müşavirlik ve danışmanlık gibi götürüleceği söylendi. İZBETON'un bunu yapmak için meclis kararına ihtiyacı yok. Doğrudan temin ile gerçekleştirebilir dedik. Problemler burada başlıyor. Meclisin işleyişinde büyük hatalar var. Önceki dönemin hatalarını tekrar ediyorsunuz, dar bir ekiple çalışıp büyük problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Ege Şehir Planlama ile yapmak istediğiniz şey hukuka uygun değil. Süreci yanlış yönettiğiniz için doğru sonuçlar alacağına dair umutlarımı kaybettim. Mağdurlar adına şunu söylemek istiyorum; Lütfen süreci ortak akılla ve ortak uyumla götürün. Birkaç kişinin tekelinde bu işlemesin. Çözüm değil yeni mağdurlar ortaya çıkacak" diye konuştu.

ATMACA: PROTOKOLLER İPTAL EDİLMELİ

İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan protokollerin iptal edilmesi gerektiğini söyleyen AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Bu işler ihale kanununa tabi olarak yapılması gerekirdi. Geçen dönem tüm grupların oy birliği ile İZBETON ile protokol yapıldı. İZBETON'dan sonra sıkıntı başladı. İZBETON kendi şirketimiz olması nedeniyle bu işi ihale kanunu doğrultusunda yapmakla mükellefti. Ancak bu protokolün arkasından dolaşarak alt taşeron olarak kooperatiflere yetkiyi devretmiştir. O süreçte itirazlarımız dile getirmiş ve yasal zeminde karşılığını almaya çalışmıştık. Birileri sofrayı kurdu, birileri yemeği yedi, sofrayı toplamak bize kaldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin verdiği yetki ile yapılan bu işlerin yine meclis yetkisi ile yapılması gerekir diye düşünüyorum. Nasıl İZBETON ile protokol yapmışsak Ege Şehir ile çalışmak istiyorsak yine meclis yetkisi ile yapabiliriz. Benim öncelikli temennim İZBETON ile kooperatifler arasındaki protokollerin iptal edilmesi. Sonra Ege Şehir Planlama ile yeni bir protokol yapması için yetki alınmasıdır. Belediyenin uğradığı zarar içinde bu işin sorumlularına kadar sürecin götürülmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

KİŞİLİ: CENAZEYİ EL BİRLİĞİ İLE KALDIRACAĞIZ

AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili ise, "Maalesef İZBETON ve İzBB'nin içinde bulunduğu bir cenaze oluşmuştur. Bu yük başta Cemil Başkana ve tüm meclis üyelerinin sırtında kalmıştır. Binlerce mağdur vatandaş var ve bunların sorunlarını çözmek için cenazeyi el birliği ile kaldıracağız. Biz de AK Parti olarak elimizden geleni yapacağız. Milyonlarca para toplanmış ve bunlarla ilgili büyük zarar var. Cenazeyi kaldıralım evet ancak ortada bir cinayet var. Bunun sorumlularını da unutmayalım. Katil zanlıları, azmettiricileri var. Bunların ortaya çıkması lazım. Geçmişle ilgili bilgi ve belgeye ulaşılamaması ayrı bir problem sebebi. İZBETON Genel Müdürü istifa etti gitti. Giderken memurlar, hukukçular, çalışanlar istifa mı etti? Bu evraklara nasıl ulaşılamıyor. Tüm meclis üyelerinin, Cemil Başkanın üzerine kalan bir yük var. Biz bazı şeyleri aydınlatmadan bu yolda gidemeyiz. Komisyona bir avukat arkadaş geldi ve kooperatiflerin müteahhitlik belgesi kullanamayacağını 2 aylık avukat biliyorken İZBETON'un hukukçularının bilmemesini anlayabilmiş değilim. Bizim tüm detayları bilmeye hakkımız var. Süreç tamamlandığında mağduriyetler giderildiğinde geçmişi es geçmeyeceğiz" dedi.

YILDIZ: KOOPERATİF İŞİ HİKAYESİNİ ORTAYA ÇIKARANLAR BU KENTTE SİYASET ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Önergenin yanlış olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise, "Temel bir konu var. Bu sorunu şu anki belediye yönetimi oluşturmadı. Ancak bu sorunu çözümü Cemil Tugay'da İZBETON yönetim kurulunun ve İzBB'de. Biz belediye şirketlerimizin asli faaliyet konularına dönmesini geçtiğimiz 5 yılda söyledik. Bu anlamda gelen tüm kararlara oy birliği verdik. Seçim döneminde başkanın ortaya koyduğu İZBETON aslına dönecek diye vat var. Ancak böyle büyük bir sorunu nasıl yapacağı, nasıl ilerleneceği, hangi metotların kullanılacağı net ortaya çıkması lazım. Belediye Başkanının 100'üncü gününe geldik. 100 günün geçtiği bir yerde yaklaşık bin 500 kooperatif üyesinden 3 milyar TL'ye yakın para toplanmış bir durum dolandırıcılığa doğru gitti. Bitirilmesi gereken konut 4 bin civarında. Getirilen önerge yanlış. Getirdikleri madde Ege Şehir ile devam ederse İZBETON yasaklı hale gelir diyor. Bu hikayenin buraya geleceğini bağıran bir Cumhur İttifakı grubu vardı. Bugün maalesef ne dediysek çıktı. Biz ne bekliyoruz? Kooperatifler bu işin neresinde, nasıl çözeceksiniz diyoruz cevap yok. Ne yapıyoruz? Ege Şehir A.Ş'ye müşavirlik yetkisi vereceğiz diyorsunuz. Bunun için meclise gerek yok! Kooperatif işi hikayesini ortaya çıkaranlar bu kentte siyaset üretmeye çalışıyorlar. Bu sorunu yeterince konuştuk diyebileceğiniz sorun değil. Bu 15 milyar TL'lik devasa bir sorun. Böyle devasa bir sorun çalışılmadan getirilmiş. Bunun için de ilgili müdürlüğe iade ettik. Ne olacak, bilmiyoruz. Geçen haftada söylemiştim. Hala sarı sitede ilan veriliyor, belediyemizin sorumluğunda olan yerde mülkiyetler satılıyor, o zaman bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunulsun. Bu sorun çok konuşacağımız bir sorun. Bu sorun üstü kapatılarak çözülebilecek bir sorun değil. Sayın Başkan Çeşme'de yapılan mecliste sorumlular ile ilgili 'Gereğini yapacağım' diye söz verdi. Evrakları neden bulamıyorsunuz? Ya da bulduğunuz evraklar sizi ürkütüyor mu? Bunun asli sorumlusu eski genel müdür hakkında ne yaptık? Hukuksuz sözleşmeler imzalayıp 3 milyar TL toplayan kooperatif başkanları ile ilgi ne yapıldı? Bunları koruyup kollayan siyasiler nerede? Bunları konuşunca ilgili milletvekilleri Murat Bakan ve Mahir Polat hemen cevap veriyorlar. Heval Savaş Kaya'yı oraya koyanlar 3 maymunu oynamasınlar" ifadelerini kullandı.