Büyükşehir’den ’kardeş şehir’ kararı: Tel-Aviv ile protokol sonlanıyor!

Geçtiğimiz aylarda İhtisas komisyonuna sevk edilen önerge Hukuk komisyonunda oy birliği ile kabul edildi. Şimdi tüm gözler İzmir zBüyükşehir Belediye Meclisine çevrildi. Meclis komisyon raporu doğrultusunda karar alırsa İzmir ile İsrail'in Tel Aviv kenti arasındaki kardeş şehir ilişkisi sona erecek. Belediye meclisi geçtiğimiz haftalarda da Gazze ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına onay vermişti.

Tüm dünya tarafından korkuyla izlenen ve büyük katliamların yaşandığı İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi dikkat çekici bir karar almaya hazırlanıyor.

İSRAİL İLE KARDEŞ ŞEHİR İLIŞKİSI SONLANDIRILIYOR MU?

Geçmiş yıllarda İsrail'in Tel-Aviv kenti ile kardeş şehir olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerinin önerisi ile kardeş şehir protokolünü sonlandırmaya hazıralnıyor. Meclis gündemine gelen ilgili önerge oy birliği ile Hukuk Komisyonu'na sevk edilirken, ilgili talebi inceleyen komisyon üyeleri oy birliği ile kararını verdi.

TÜM PARTİLERDEN ORTAK GÖRÜŞ

Yaşanan saldırılara karşı net bir tavır ortaya koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediy Meclisinde önergeyi inceleyen Hukuk Komisoynu oy birliği ile kardeş kent sözleşmesini iptal etme kararı aldı. Ağustos ayı olağan meclis oturumuna gelecek ilgili gündem maddesinin meclis üyeleri tarafından da kabul edilmesi halinde imzalanan protokol son bulacak. İzmir zBüyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz haftalarda Gazze ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına onay vermişti