Büyükşehir’den sel ve heyelan seferberliği

Trabzon'da etkili olan ve metrekareye 53 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası Araklı ile Sürmene ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çalışma yürüttü. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplam 63 personel, 13 araç ve 22 iş makinesi sahada görev aldı. Çalışmalara ayrıca AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyeleri de destek verdi. Kurumlar arası koordinasyon kapsamında toplam 106 personel, 20 araç ve 40 iş makinesiyle bölgede müdahale çalışmaları gerçekleştirildi.

KAPANAN YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Çalışmalar sonucunda, Araklı ilçesinde ulaşıma kapanan Birlik, Hasköy, Ayvadere, Yiğitözü, Kaymaklı, Değirmencik, Yoncalı, Merkezköy, Yeşilköy, Erenler, Kestanelik, Yüceyurt, Çamlıktepe, Pervane ve Turnalı mahalleleri ile Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi olmak üzere toplam 16 mahalle yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Ekiplerin ara yollarda yürüttüğü çalışmaların ise aralıksız devam ettiği bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından tüm ekiplerin hızlı şekilde sahaya sevk edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetinin engellenmesi için ekiplerimiz anında müdahale çalışmalarına başlamış ve yoğun bir gayreti ortaya koymuştur. AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizle yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde ulaşıma kapanan mahalle yollarımız yeniden açılmış, ekiplerimiz ara yollarda ve riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir."