Büyükşehir’den Sürmene’ye içme suyu yatırımı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeniay Mahallesi Kastel Mevkii'nde başlatılan içme suyu isale ve terfi hattı inşaatı ile bölgenin uzun yıllar sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

2 BİN 600 METRELİK HAT

Yaklaşık 11 milyon TL'lik sözleşme bedeline sahip proje kapsamında; farklı çaplarda toplam 2 bin 600 metreyi aşkın içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca bir adet maslak, bir adet terfi merkezi ve bir adet depo inşa edilecek. Yer teslimi tamamlanan projede saha hazırlıkları sürerken, depo alanındaki kazı çalışmalarına başlandı.

SU SORUNU BİTECEK

Toplam 180 gün sürecek yatırımın tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliklerinin önüne geçilmesi ve içme suyu altyapısının daha modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

"HEDEFİMİZ GÜÇLÜ ALTYAPI"

Başkan Genç, "Şehrimizin her noktasında güçlü ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürmene Yeniay mahallemizde başlattığımız bu önemli yatırım sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçelerimizin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.