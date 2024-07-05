Büyükşehir’in yaz spor yüzme kursuna öğrencilerden yoğun ilgi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarını renklendirecek birbirinden özel yaz spor okulları kurslarına ev sahipliği yapıyor. Bu yazın en dikkat çeken faaliyetlerden biri olan yüzme kursu ile öğrenciler tatilin tadını çıkartıyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen kursta, 5-14 yaş arası 400 öğrenciye yüzme eğitimi ücretsiz veriliyor. Kurslar, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda üç grup halinde, saat 11.00 ile 15.00 arasında gerçekleştiriliyor.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Okulların tatile girmesinin ardından başlayan yaz spor okul kursları, öğrencilere spor ve kültürel alanlarda katkı sunduğu gibi sosyal becerilerini geliştirme fırsatı da sunuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu kurslarla çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini amaçlıyor. Bu doğrultuda öğrenciler, eğlenirken öğrenebilecekleri çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyor.

Veliler, kursların çocuklarının fiziksel ve sosyal gelişimlerine olan olumlu etkisinden memnuniyet duyduklarını belirterek belediyeye teşekkürlerini iletti. Özellikle yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgi, bu tür etkinliklerin ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Veliler, çocuklarının hem sağlıklı bir şekilde gelişmesini hem de sosyalleşmesini sağlayan yaz kurslarının devam etmesini istedi.

ÇOCUKLARIMIZ KEYİFLİ BİR YAZ TATİLİ GEÇİRİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Amacımız, çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Onların hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenmeleri bizim için çok önemli. Yüzme kursumuzun gördüğü yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve onlara keyifli bir yaz tatili yaşatmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.