Mansur Yavaş’ın “ASKİ iflas edecek” açıklamasını yalanlayan veriler!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin, 12 Eylül'de aldığı tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ekim'de alınan 2. İndirim kararını mahkemeye taşıdı. ABB, Belediye Meclisi'nin indirim kararının ASKİ'yi iflas ettireceğini açıklamasına diğer Büyükşehir Belediyelerinden tepki geldi.



SABAH; Türkiye'de büyükşehir belediyelerinde suyun metreküp fiyatını araştırdı. Kademeli su faturası sistemi ortalamasında CHP'li belediyelerin Türkiye'nin en pahalı suyunu sattığı tespit edildi. 1 metreküp suyun Tekirdağ'da 24.31, İzmir'de 20.97, Mersin'de 20.20, Ankara'da 18.80 Türk lirasıyken aynı suyun Mardin'de 7, Malatya: 7.92, Kayseri'de 9.84, Konya'da 10.69, Kahramanmaraş'ta 11.45, Şanlıurfa'da 11.48 Türk lirası olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANAN İLLER

Tekirdağ: 24.31 TL

İzmir: 20.97 TL

Mersin: 20.20 TL

Ankara: 18.80 TL

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANAN İLLER

Mardin: 7 TL

Malatya: 7.92 TL

Kayseri: 9.84 TL

Konya: 10.69 TL

Maraş: 11.45 TL

Urfa: 11.48 TL

SABAH'a konuşan Erzurum, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ'nin maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satmak zorunda kalacaklarına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur. Kademesiz Allah'ın nimeti olan suyun metre küpünü 6.76 TL'den veriyoruz. Kentteki hamle yatırımların devam ediyor" dedi.

"İNSANİ AMAÇLI SUYU EN EKONOMİK VEREN ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELMEKTEYİZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Türkiye'nin en büyük alanıma sahip olan ili Konya'da su temin maliyetleri artmasına rağmen insani amaçlı suyu en ekonomik veren şehirlerin başında gelmekteyiz. İçilebilir su temini, kesintisiz nakli ve ekonomik koşullarda vatandaşa sunulmasında Konya Modeli belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Yer altında 5 ayrı şebekesi olan dünyanın tek şehriyiz. Su şebekesi, tatlı su şebekesi, mor şebeke, yağmur suyu şebekesi ve zirai sulama şebekesine sahibiz. Dünyada 1.000 çeşmeden memba kalitesinde ücretsiz su hizmeti veren başka şehir yoktur diye düşünüyorum. Ücretsiz ve memba kalitesinde su. Atıksuyu arıtarak çamurunu gübre yapıyor suyunu da peyzaj sulamasında kullanıyoruz. Bunlar Konya Modeli belediyeciliktir. Yağmur suyu drenajında sa bu sene önemli adımlar attık. Amacımız insani amaçlı suyu tüm hemşehrilerimize benzer büyüklükteki şehirlerden daha ekonomik vermektir. Bunu nasıl başardık? Kaynakları yatırımı aktardık ve planlı hizmet ettik. Yıllık planlarımızı hemşehrilerimizle yaptık önceliklerimizi sıraladık ve başladık çalışmaya. Su israfını önlemek içim abonelerimize perlatör hediye ettik. Tarımsal sulamada çiftçilerimizi bilinçlendirdik. Sıkça söylüyorum ama Konya Modeli belediyecilik içinde önemli bir nokta çevredir. Suyun değerini bilerek harcamalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması gerektiğini söylemesiyle yüzde 14 indirime gittik. AK Belediyecilik ayrıcalıktır."

"ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR GİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DEVLETTEN ALDIKLARI PAY KAHRAMANMARAŞ'A GÖRE 7-8 KAT DAHA FAZLA"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör: "Türkiye genelinde vatandaşlara en ucuz içme suyu sağlayan şehirlerden biri de Kahramanmaraş. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehir Belediyelerinin devletten aldıkları pay Kahramanmaraş'a göre 7-8 kat daha fazlayken, bu belediyelerde su Kahramanmaraş'a göre daha pahalı satılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye genelinde vatandaşlarımıza en ucuz içme suyu sağlayan şehirlerin başında geliyoruz. Hemşehrilerimize kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken su fiyatlarını da en uygun seviyede tutmak için gayret gösteriyoruz. Belirli bölgelere cazibeyle belirli bölgelere ise enerjiyle ulaştırdığımız içme suyumuzda ortaya çıkan maliyetin önemli bir kısmını öz kaynaklarımızla karşılıyor, vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz. İfade ettiğim gibi su fiyatlarımızı en düşük seviyede tutmakta kararlıyız. İnşallah bu durumu devam ettireceğiz. Kahramanmaraş, Türkiye'de vatandaşlarına en ucuz içme suyu sağlayan şehirlerin başında gelmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hemşehrilerimiz, milletimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"EN UCUZ İÇME SUYUNU TEMİN EDEN ŞEHİRLERDEN BİRİYİZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz uhdesinde Şanlıurfa'nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz sudan aldığı KDV'yi 14 Şubat'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'En az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz' çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanımızın yolunda Şanlıurfa'nın her noktasında adil bir şeklide hizmet götürmek için kentin tamamında tüm araç ve personellerimizle birlikte ürettiğimiz devasa projeler sayesinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 30 büyükşehir içerisinde içme suyu metreküp ücreti olarak en ucuz içme suyunu temin eden şehirlerden biri konumundayız. Şehrimizde 13 ilçe ve kent merkezinin tamamında vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna ulaşması için altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

"KADEMESİZ ALLAH'IN NİMETİ OLAN SUYUN METRE KÜPÜNÜ 6.76 TL'DEN VERİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur. Kademesiz Allah'ın nimeti olan suyun metre küpünü 6.76 TL'den veriyoruz. Kentteki hamle yatırımların devam ediyor. Erzurum'da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum; Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yüksek ufukla, bizlere sunduğu destekle her alanda ilkleri yaşayan bir kent konumuna ulaştı. Erzurum; eğitimden turizme, kentsel dönüşümden çevreye, ulaşımdan imara, modern ve konforlu yollardan tarım ve hayvancılıktaki zirve yatırımlara, spordan sanata, kültürden sosyal yaşama varıncaya kadar her alanda tabiri yerindeyse başa güreşiyor. Bütün bu yatırımları icra ederken ifade ettiğimiz ve bizi anlatan tek bir manifestomuz var. Biz; halkımız ve aziz milletimizin hizmetkârıyız. 'Yarın değil bugün' diyerek aziz şehrimizi marka bir kente dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

"MALATYA, DÜNYANIN İÇME SUYU KAYNAĞI ANLAMINDA ŞANSLI OLAN NADİR ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Biz göreve geldiğimizde 'Üç yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz olmayacak' demiştik. Ayrıca atık sularında akarsulara karışmaması için ilçelerimize arıtma tesislerinin kurulacağını söyledik. Çok şükür ki şu anda söylediklerimizi yerine getirdik. İçme suyu anlamında Malatya, dünyanın içme suyu kaynağı anlamında şanslı olan nadir şehirlerden biridir. Malatya'da bir tabir vardır; Malatya'da su çeşmeden içilir diye. Evet, Malatya'da su çeşmeden içilir. Bu anlamda bizlerde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde çeşmeden su içmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz içme suyu ile ilgili altyapı çalışmalarını sürekli yapıyor. Ekiplerimiz; 7-24 çalışıyor. Malatya'mızda dünyanın önemli kaynaklarından birisi olan Gündüzbey Kaptaj'ına sahip. Kendi cazibesi ile geliyor ve en doğal bir şekilde halkımızın kullanımına sunuyoruz. Göreve gelmeden önce şehrimiz tek kaynaktan besleniyordu. Olası bir doğal afet neticesinde suyumuzun kaybolma ihtimalini göze alarak yeni kaynak arayışlarına yoğunlaştık. Beylerderesi mevkiinde 2 adet yeni su kaynağı bulduk. Bir tane kaynağımız için 1000 tonluk bir adet depo ve kaptaj tesisini inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Üçüncü kaynak için ise kaptaj çalışmalarımız devam ediyor. SCADA sistemini geliştirerek tüm depolarımızı izlemeye aldık. Eskiyen ve işlevini yitirmiş hatlarımızı yeniledik. Fiziki kayıp kaçakların önüne geçmek için ekip oluşturduk. Fiziki kayıp suların yanı sıra, usulsüz su kullanımının da önüne geçmek için kaçak ekip sayımızı artırarak sahaya sürdük. Tüm ekiplerimiz saha tarama yapıyor. Kırsal mahallerimizin su ihtiyacını karşılamak için yeni sondaj ve kaynak arayışı çalışmaları yaptık. Mevcut kaynakları rehabilite ederek suyumuzun artmasını sağladık. Terfili sistemleri iptal ederek cazibeli hale getirdik. Yeni su depoları inşa ettik. İçme suyu depolarındaki kayıp suları önlemek için tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Neticede; yaptığımız çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı suyu evlerinde, iş yerlerinde kullanmalarını sağladık ve sağlıyoruz. Bu çalışmaları yaparak yine kullanılan suyun kayıp kaçaklarını önlemekle birlikte ekonomik anlamda da yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımıza tabi ki yansıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte sahada olmaya ve vatandaşlarımızın hayat standartlarını her zaman için yükseltmeye devam ediyoruz."

"SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

"ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."