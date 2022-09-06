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Giriş Tarihi: 6.9.2022 13:25

Buz Devri 5 seslendirme kadrosu ve konusu: Buz Devri 5 vizyon tarihi ne, karakterler kim?

Buz Devri 5 Star TV ekranlarına gelecek. Fiilmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Buz Devri serisinin 5. filmi ‘Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'da yine Sid, Manny ve Diego'nun komik maceraları yer alıyor. Buz Devri 4 seslendirme kadrosu da büyük oyunculardan oluşuyor. İşte Buz Devri 5 seslendirme kadrosu ve detaylar…

Buz Devri 5 seslendirme kadrosu ve konusu: Buz Devri 5 vizyon tarihi ne, karakterler kim?

Buz Devri 5 seslendirme kadrosu, birçoklarının en sevdiği dublaj kadroları arasında yer alıyor. Vizyona girmesinden beri sürekli olarak çocukların en sevdiği filmlerden olan Buz Devri 5 konusu ve karakterleri araştırılıyor. Peki, Buz Devri 5 seslendirme kadrosunda kimler var? İşte detaylar

BUZ DEVRİ 5 SESLENDİRME KADROSU

Haluk Bilginer, Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan, Hazal Erdal, Barış Özgenç

BUZ DEVRİ 5 KONUSU

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir.

Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

BUZ DEVRİ 5 VİZYON TARİHİ

Filmin vizyon tarihi 2016'dır.

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Buz Devri 5 seslendirme kadrosu ve konusu: Buz Devri 5 vizyon tarihi ne, karakterler kim?
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