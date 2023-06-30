Giriş Tarihi: 30.6.2023 12:41Son Güncelleme: 30.6.2023 12:42
Buz Devri Karakterleri - Buz Devri'nde Hangi Hayvanlar Var, Karakterlerin İsimleri Neler?
İlk filmi 2002 yılında çıkan Buz Devri karakterleri izleyenleri kendine hayran bırakan bir yapıya sahiptir. Buz Devri kahramanları, repliklerini günümüzde bile sıkça kullanılıyor. Buz Devri'nde hangi hayvanlar var, dediğimizde ise bir animasyon filmi olduğunu öğreniriz. Buz Devri Diego hangi hayvan, sorusunu araştırırken o koca uzun dişleri ile bile sevilecek bir karakter olduğunu öğreniriz. Buz Devri Sidney hangi hayvan dediğimizde en sevimli karakterlerinden biri olduğunu öğreniriz.
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Animasyon filmlerinin en iyilerinden biri de olan Buz Devri serisidir. Buz Devri karakterleri, en çok da birbirlerine olan uyumsuzluğu ile bilinir. Buz Devri kahramanları, fiziki uyumsuzluklarına karşı bir aile gibi tüm zorlukların üstesinden gelen bir uyum içinde yaşarlar. Buz Devri'nde hangi hayvanlar var, sorusuna nesli tükenmiş ve tükenmemiş hayvanların olduğu yanıtını verebiliriz. Buz Devri Diego hangi hayvan ve Buz Devri Sidney hangi hayvan, sorularına ana karakterlerin farklı türlerde olduğu yanıtını veririz.
Buz Devri Karakterleri
Karakterleri de fiziksel özellikleri de birbirinde çok farklı olan karakterlerin filmin sonunda bir aile olarak karşımıza çıkması kaçınılmazdır. Buz Devri ana filmleri 5 tanedir. Buz devri filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Buz Devri (2002)
Buz Devri 2: Erime Başlıyor (2006)
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (2009)
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (2012)
Buz Devri: Büyük Çarpışma (2016)
Buz Devri'nde Hangi Hayvanlar Var, Karakterlerin İsimleri Neler?
Vizyona ilk olarak 2002'de gösterime giren ve küçükten büyüğe herkesin beğenerek izlediği animasyon filmi serisidir. Gerçek yaşamda bir araya gelemeyecek hayvanların filmde arkadaş olmalarını ve bir maceraya atılmalarını anlatan filmin karakterlerini özellikleri ile birlikte şu şekilde sıralayabiliriz:
Sidney isimli karaktere tüm filmler boyunca Sid denilmektedir. Film serisinin ana karakteri olan Sid bir tembel hayvandır. Sid, konuşkan, saf, kaygısız, arkadaş canlısı, sabırlı, sakar ve şefkatlidir.
Manfred isimli karakterin lakabı Manny'dir. Manfred kahverengi kürklü bir mamuttur. Serinin tümünde yer alır ve ana karakterlerden biridir. Manfred çoğunlukla huysuz, yalnız ve soğuk bir kişiliğe sahiptir. Fakat gerektiği yerlerde cesur ve sevgi dolu olduğu da gösterilir.
Diego, beş filmde de yer alır. Bu karakter günümüzde soyları tükenmiş olan bir kılıç dişli kaplandır. Serinin ilk filminde kötü karakterde olan Diego daha sonralarda içindeki iyiliği dışarı çıkarmasıyla bilinen ana karakterlerdendir.
Ellie, serinin ikinci filminde karşımıza çıkan bir karakterdir. Ellie karakteri bir mamuttur. Fakat küçük yaşta sürüsünden ayrıldığı ve keseli sıçanlarla büyüdüğü için kendisini bir keseli sıçan sanmaktadır. Manny'nin Ellie ile karşılaşıncaya kadar kendisinin hayatta kalmayı başarmış tek mamut olduğunu düşünür.
Crash ve Eddie, Ellie'nin birlikte büyüdüğü ikiz keseli sıçanlardır. Ellie ile birlikte serinin ikinci filminden itibaren maceraya katılan bu ikilinin özellikleri; eğlenceli, koruyucu, saf ve eğlencelidir. İlk başlarda bu ikili Ellie'yi korumak için herkesin hayatını yok saysa da daha sonra ekip arkadaşlarına uyum sağlamışlardır.
Şeftali, serinin üçüncü filmi olan Dinozorların Şafağı ile Manny ve Ellie'nin çocukları olarak dünya gelmiştir. Çocukluğu, ergenliği ve gençliği olmak üzere üç farklı dönemde farklı özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra genel özellikleri ise meraklı, saf ve çekingen olmasıdır.
Carl ve Frank, birlikte takılan iki gergedandırlar. Sid, bunların yemeğine pislik bulaştırıp hakaret ettikten sonra onlardan kaçarken Manfred'in arkasına saklanır. Sid için Manfred ile kavga ederler ama Manfred'i yenemezler.
Şef, çadırlarda yaşayan bir grup insanın liderleridir. İlk filmin ana konusu şefin çocuğunun kılıç dişli kaplanlar tarafından kaçırılmasıdır.
Soto, bir grup kılıç dişli kaplanın lideridir. Geçmişte insanlar kaplanlardan çoğunu öldürüp ısınma amaçlı postlarını giymişlerdir. Bu yüzden şefin bebeğini kaçırma planları yapar.
Scrat: kılıç dişli bir sincaptır. Serinin başından itibaren yer alan bir karakterdir. Akat ana karakterler içinde yer almaz. Bu nedenle kısa kısa sahneleri vardır. Meşe palamudu hırsı olan bu karakter yüzünden aksiyonlar her defasında büyük olayların başlangıcı veya ortaya çıkış noktası olarak gösteriliyor.