Buz Devri Karakterleri - Buz Devri’nde Hangi Hayvanlar Var, Karakterlerin İsimleri Neler?

Animasyon filmlerinin en iyilerinden biri de olan Buz Devri serisidir. Buz Devri karakterleri, en çok da birbirlerine olan uyumsuzluğu ile bilinir. Buz Devri kahramanları, fiziki uyumsuzluklarına karşı bir aile gibi tüm zorlukların üstesinden gelen bir uyum içinde yaşarlar. Buz Devri'nde hangi hayvanlar var, sorusuna nesli tükenmiş ve tükenmemiş hayvanların olduğu yanıtını verebiliriz. Buz Devri Diego hangi hayvan ve Buz Devri Sidney hangi hayvan, sorularına ana karakterlerin farklı türlerde olduğu yanıtını veririz.

Buz Devri Karakterleri

Karakterleri de fiziksel özellikleri de birbirinde çok farklı olan karakterlerin filmin sonunda bir aile olarak karşımıza çıkması kaçınılmazdır. Buz Devri ana filmleri 5 tanedir. Buz devri filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Buz Devri (2002)

Buz Devri 2: Erime Başlıyor (2006)

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (2009)

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (2012)

Buz Devri: Büyük Çarpışma (2016)

Buz Devri'nde Hangi Hayvanlar Var, Karakterlerin İsimleri Neler?

Vizyona ilk olarak 2002'de gösterime giren ve küçükten büyüğe herkesin beğenerek izlediği animasyon filmi serisidir. Gerçek yaşamda bir araya gelemeyecek hayvanların filmde arkadaş olmalarını ve bir maceraya atılmalarını anlatan filmin karakterlerini özellikleri ile birlikte şu şekilde sıralayabiliriz: