Buzağı desteği ödeme tarihleri Nisan 2024 || Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2024? 2.Dönem başvuru tarihleri!

Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL arasında değişen buzağı desteği tutarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besicilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 2024/1 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte, detaylar.