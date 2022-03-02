‘Buzdan sal’ ile balık avı

Bayburt'ta Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp sal yapan bir grup, bu yöntemle hem karşı kıyıya geçiyor hem de balık avlıyor. Bayraktar Köyü'nde, sıfırın altında 15 derece olan hava sıcaklığında Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, sal yapan grup, karşı kıyıya geçiyor. Balık da avlamaya çalışan grup, diğer buz kütleleri üzerinde 2 delik açıyor. Gruptakiler, ilk delikten ses çıkarıyor, ikinci delikten de sesten kaçan balıkları elleriyle avlayıp, buz üstüne çıkarıyor. Saatler süren çabaların ardından günlük hedefini tutturan grup, balıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Nehre balık tutmak için geldiklerini söyleyen Uğur Yıldırım, "İlk olarak kazmalarla buzu kırıyoruz. Delik delip, arkadaşlarla birlikte balıkları yakalıyoruz" dedi. DHA